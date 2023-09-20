Okan Buruk'tan Kopenhag maçı sonrası itiraf: Çok mutlu değilim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag ile 2-2 biten maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde savunma ağırlıklı bir takıma karşı çok pozisyon ürettik. Şanssız bir gol yedik ve motivasyonu kaybettik" dedi. Başarılı teknik adam, Maç sonucu ile tam anlamıyla mutlu olmadığını ancak oyunculardan gelen reaksiyonun önemli olduğunu vurguladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"SONUNU İYİ BİTİRDİK"

Rakip takım hakkında konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde savunma ağırlıklı bir takıma karşı bu kadar pozisyon ürettik. Şanssız bir gol yedik. 1-0 sonrası motivasyonu kaybettik. Sonrasında ikinci golü yedik. Oyuna girenlerin reaksiyonu iyiydi. İyi başladık, sonunu iyi bitirdik. Arada kötü oynadığımız bölüm oldu" dedi.

"ÇOK MUTLU DEĞİLİM"

Mücadeleyi değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "Oyunu bırakmamak çok önemli. Üçüncü golü bulabilirdik. Net ataklar ürettik, doğru paslarla üçüncü gol gelebilirdi. İki golden sonra sadece biz değil, stat düştü. Önce biz onları oyunumuzla yükselteceğiz. Maçın ilk 30 dakikasında taraftar inanılmaz iyiydi. Takım savunmasını beraber yaptık. Bazen oyuncu düşüyor, burada devreye girmek lazım. Ben kenarda sürekli alkışlıyorum. Bu desteği verelim, oyuncular daha da güvenli olacaktır. Çok mutlu değilim. Kazanarak başlamak istiyorduk. Ancak günün sonunda reaksiyon önemliydi" ifadelerini kullandı.