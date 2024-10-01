Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? (41. Madde nedir)

Galatasaray'dan teknik direktör Okan Buruk ve golcü oyuncu Michy Batshuayi, PFDK'ya sevk edildi. Peki, Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir?

OKAN BURUK NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK 'un aynı müsabakadaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MICHY BATSHUAYI'nın 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41. MADDE NEDİR?

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatları'nın 41. maddesi, futbolculara, teknik ekip üyelerine ve kulüplere, belirli disiplin ihlalleri durumunda uygulanacak cezaları belirtir. Bu madde genellikle şiddetli fauller, sportmenliğe aykırı davranışlar ve hakeme yönelik saldırgan tutumlar gibi ciddi ihlalleri kapsar.

TFF tarafından paylaşılan Futbol Disiplin Talimatı'nda, 41. madde şu şekilde açıklanır;

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.- TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL'den 280.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL'den 100.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 220.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL'den 220.000.- TL'ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.