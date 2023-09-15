Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığını atlatan ve idmanlarda göz dolduran Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında ilk 11'de oynatma kararı aldı. Buruk'un, Ziyech'in performansından oldukça memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşündüğü belirtildi.