Okan Buruk istifa etti mi (AZ Alkmaar Galatasaray)?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçta 4-1'lik skorla geriye düşen Galatasaray,2a sosyal medyada eleştirler geliyor. Okan Buruk'a tepki yorumlar öne çıktı. Peki, Okan Buruk istifa etti mi (AZ Alkmaar Galatasaray)?

OKAN BURUK İSTİFA ETTİ Mİ

UEFA Avrupa Ligi maçında AZ Alkmaar ve Galatasaray takımları 13 Şubat Perşembe günü saat 23:00'da sahaya çıktı. AZ Alkmaar Galatasaray maçı 4-1 AZ üstünlüğü ile devam ediyor.

Sosyal medyada kullanıcılar "Okan Buruk istifa" yorumları skora tepkilerini gösterdi.

Oka Buruk'un maç sonu açıklamaları bekleniyor.