Okan Buruk, Hakim Ziyech'i ilk 11'in değişilmez ismi yapacak

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Okan Buruk'un ilk 11'de görev verdiği Hakim Ziyech, 60. dakikada yerini Tete'ye bırakmıştı. Buruk, Faslı futbolcuyu bundan sonra ilk 11'de başlatarak aldığı süreyi yavaş yavaş artıracak.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakim Ziyech, zamanla takımın değişilmez ismi olacak.

60 DAKİKA SÜRE ALDI

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Hakim Ziyech'i 60. dakikada oyundan almış ve yerine Tete'yi sahaya sürmüştü.

İLK 11'İN DEĞİŞİLMEZİ OLACAK

Okan Buruk'un uzun vadede Hakim Ziyech'i ilk 11'in değişilmez ismi yapacağı ve yavaş yavaş sahada kaldığı süreyi de artıracağı belirtildi. Faslı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta görev aldı ve 1 gol-1 asistlik performansa imza attı