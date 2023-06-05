Okan Buruk eşi kimdir? Okan Buruk eşi Nihan Buruk kaç yaşında, nereli?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Okan Buruk dikkatleri çekerken aynı zamanda eşi Nihan Buruk da ilgi odağı oldu. Peki, Okan Buruk eşi kimdir? Okan Buruk eşi Nihan Buruk kaç yaşında, nereli?
Bu sezon 23. Şampiyonluğunu kazanan Galatasaray gece boyu kutlamalarla coşkuyu yaşadı. Kutlamalarda Okan Buruk ve Nihan Buruk dikkatleri çekti Peki, Okan Buruk eşi kimdir?Okan Buruk eşi Nihan Buruk kaç yaşında, nereli?
OKAN BURUK EŞİ NİHAN BURUK KİMDİR?
Nihan Buruk 1983'te doğdu. Moda tasarımcılığı yapanNihan Buruk Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı.
Buruk 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu.
Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu.
2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü vemarkasını kurdu.