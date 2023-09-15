Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı
Galatasaray, yeni sezon planlamasında yer vermediği Fransız oyuncu Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı.
Süper Lig devi Galatasaray, transfer sezonunun bitmesine saatler kala takımda forma şansı bulamayan Leo Dubois'i Başakşehir'e kiraladı.
1 YILLIĞINA KİRALANDI
Galatasaray'ın takımda düşünmediği Fransız sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Leo Dubois'in 1 yıllığına Başakşehir'e kiralandığı açıklandı.
BU SEZON SADECE 3 MAÇA ÇIKTI
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.
Kaynak: Haberler.com / Futbol