Okan Buruk Beşiktaş derisinde yok mu, neden yok?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik direktörün şiddetli karın ağrısı yaşaması üzerine sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede apandisit patlaması teşhisi konuldu. Durumun aciliyet kazanması nedeniyle Buruk, hızla ameliyata alındı. Peki, Okan Buruk Beşiktaş derisinde yok mu, neden yok?

OKAN BURUK APANDİSİT AMELİYATI GEÇİRDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ DERİSİNDE YOK MU?

Okan Buruk'un Beşiktaş derisinde olup olmayacağına dair henüz açıklama yapılmadı sayfamızı takip edebilirsiniz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Sağlık durumu iyi olan Buruk, bilinci yerinde olarak acil ameliyata alındı. Kulüp yetkililerinin açıklamalarına göre, endişe edilecek bir durum bulunmuyor.