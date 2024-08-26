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Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE (YOUNG BOYS)!

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Galatasaray Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile Ram Park Stadı'nda oynayacağı maç öncesi medya programı belli oldu. Peki, Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off İkinci Ayak maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 27 Ağustos Salı günü oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Peki, Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off İkinci Ayak maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 27 Ağustos Salı günü oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Maçı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas ve yardımcıları yönetecek. Maç TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Etabı kazanan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hakkı kazanacak. Elenen taraf ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek

Galatasaray rakibiyle oynadığı ilk ayak maçında 3-2'lik skorla mağlup oldu. Tek skor dezavantajıyla sahaya çıkacak olan Okan Buruk ve öğrencileri taraftarının gücünü arkasına alarak Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmak istiyor.

Aslanlarımız 2-0 gerideyken oyuna sonradan giren Michy Batshuayi'nin iki golüyle eşitliği sağlasa da son dakikalarda bir penaltı ile maçı 3-2 geride tamamladı.

Grup aşamaları Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında gerçekleşecek. Kura çekim töreni ise 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Okan Buruk - Basın Toplantısı programı/etkinliği, A Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber, GS TV kanallarından canlı yayınlanacak.

Okan Buruk - Basın Toplantısı etkinliği, saat 16:45 başlayacak.

Osman Demir
Osman Demir
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Galatasaray Young Boys Okan Buruk Okan Buruk Futbol Spor Gündem Spor Haberler

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