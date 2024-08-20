Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE!

Young Boys ise basın toplantısını TSİ 18.00'de, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek idmanını ise TSİ 19.00'da yine Wankdorf Stadı'nda yapacak. Peki, Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile Wankdorf Stadı'nda oynayacağı maç öncesi medya programı belli oldu.

Teknik direktörümüz Okan Buruk ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı 20 Ağustos Salı günü TSİ 21.00'de, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek idmanımız ise TSİ 21.30'da Wankdorf Stadı'nda olacak.

Rakibimiz Young Boys ise basın toplantısını TSİ 18.00'de, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek idmanını ise TSİ 19.00'da yine Wankdorf Stadı'nda yapacak.

Spor kanallarından toplantıyı canlı izleyebilirsiniz.