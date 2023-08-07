Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Maç öncesi Okan Buruk toplantı düzenliyor. Peki, Okan Buruk basın toplantısı hangi kanalda? Okan Buruk basın toplantısı CANLI izle

Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Tüm gözler şimdi bu maçta olacak. Maç öncesi Okan Buruk basın toplantısı takip ediliyor. Okan Buruk basın toplantısı CANLI izle! Okan Buruk basın toplantısı hangi kanalda?

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Okan Buruk - Basın Toplantısı 07.08.2023 Pazartesi günü, 20.30'da başlayacak.



OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Okan Buruk basın toplantısını Smart Spor 2, Spor Smart 2 kanallarından canlı olarak takip edebilirsiniz.