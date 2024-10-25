Okan Buruk apandisiti mi patladı? Okan Buruk apandisiti neden patladı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik adam ameliyata alındı. Peki, Okan Buruk apandisiti mi patladı? Okan Buruk apandisiti neden patladı?

OKAN BURUK APANDİSİTİ Mİ PATLADI?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

OKAN BURUK APANDİSİTİ NEDEN PATLADI?

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