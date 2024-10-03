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Okan Buruk- Acun Ilıcalı olayı nedir? Okan Buruk, Acun'a ne cevap verdi?

Okan Buruk- Acun Ilıcalı olayı nedir? Okan Buruk, Acun'a ne cevap verdi?
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rigas Skola ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe Asbaşkanı ve arkadaşı Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. Peki, Okan Buruk- Acun Ilıcalı olayı nedir? Okan Buruk, Acun'a ne cevap verdi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile oynayacakları maçı kazanarak, grupta 2'de 2 yapmak istediklerini ifade etti. Hem maç ile ilgili hem de yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerginliğe de açıklık getirdi.

OKAN BURUK- ACUN ILICALI OLAYI NEDİR?

Buruk, konuya ilişkin olarak, "Acun Ilıcalı ile dostluğumuz devam ediyor. O, Fenerbahçe'nin, ben ise Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Sadece 10 gün önce ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu sezon yarışın belki de beş takım arasında geçeceği bir dönem olacak. Ancak şu an için bu kadar medyada boy göstermek erken diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarıyla hem ezeli rakiplerine hem de dostane ilişkilerini koruduğuna vurgu yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın performansına olan güvenini de dile getirdi.

Okan Buruk- Acun Ilıcalı olayı nedir? Okan Buruk, Acun'a ne cevap verdi?Okan Buruk

OKAN BURUK, ACUN'A NE CEVAP VERDİ?

Okan Buruk yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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