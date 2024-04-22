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Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (→↓←↑) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı

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Günlük hayatta en sık kullandığımız işaretlerin başında ok işareti geliyor. Ok işaretini kopyala yapıştır olarak yapabileceğiniz gibi klavyeden numpad rakamlar bölümünü kullanarak hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Peki, klavyeden ↑ yukarı ok işareti, klavyeden ↓ aşağı ok işareti, klavyeden → sağa ok işareti, klavyeden ↑ sola ok işareti nasıl yazılır? sizler için resimli olarak anlattık.

Klavyeden ok işaretleri çok kolay bir şekilde yapılmaktadır. Sizlere anlatacağımız yöntemle word belgelerinize, sunumlarınıza, ödevlerinize vb. yerlere hızlı bir biçimde ok işareti yazabileceksiniz. Ok işaret ödevlerde kullanılabilen bir simgedir. Peki, ok işareti simgesi nasıl yapılır? Klavyeden ok işareti simgesi yapılışı var mı? İşte ayrıntılar...

OK İŞARETİ NEDİR?

Yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzer işarete ok işareti denir. Bunun dışında dünya çapında 'OK' işareti "The Okay Sign" olarak biliniyor ve daire şeklinde yapılıyor. Başparmak ile işaret parmağının 'O' (daire) şeklinde bir araya getirilmesiyle oluşan el işaretine OK işareti adı verilir.

Ülkemizde ok işareti bilgisayarda vb. ortamlarda genellikle ↑↓→← şekillerinde yapılır. Ok işareti klavyeden hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Şimdi sizler için resimler eşliğinde ok işareti nasıl yapılır onu anlatalım.

KLAVYEDEN OK İŞARETİ (←↑↓→) NASIL YAPILIR?

Ok işaretleri : ←↑↓→

Sağa ok işareti simgesi : → (Alt + 26 ile yapılır)

Sola ok işareti simgesi : ← (Alt + 27 ile yapılır)

Yukarı ok işareti simgesi : ↑ (Alt + 24 ile yapılır)

Aşağı ok işareti simgesi : ↓ (Alt + 25 ile yapılır)

Klavyeden ok işaretini birçok farklı yöntemle yapabilirsiniz. Fakat en kolayı numpad bölümündeki sayıları kullanarak yapmaktkır. Şimdi sizlere tüm yöntemlerle klavyeden ok işaretleri nasıl yapılır onu anlatalım.

1. Yöntem:

Klavyeden ok işaretlerini numpad bölümünden yapabilirsiniz. Alt+24 , Alt+25 , Alt+26 , Alt+27 kombinasyonları ile tüm ok işaretlerini yapabilirsiniz.

Klavyeden yukarı ok işareti (↑) nasıl yazılır?

Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (›v‹^) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı

Klavyeden yukarı ok işareti yapmak için sırasıyla Alt+24 kombinasyonunu yapmanız gerekiyor. Yani ilk olarak space tuşunun solundaki Alt tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından numpad bölümünden sırasıyla 2 ve 4 rakamlarına basıyoruz. Sonrasında ↑ buradaki gibi yukarı doğru ok işaretini yapmış oluruz.

Klavyeden aşağı ok işareti (↓) nasıl yazılır?

Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (›v‹^) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı

Klavyeden aşağı doğru ok işareti yapmak için Alt+25 tuşlarına basmanız gerekmektedir. İlk olarak Alt tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından sırasıyla numpad bölümünden 2 ve 5 tuşlarına basarız.

Klavyeden sağa ok işareti (→) nasıl yazılır?

Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (›v‹^) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı

Klavyeden sağa doğru ok işareti yazmak için Alt+26 tuşlarına basmanız gerekiyor. Yukarıdaki klavye resminden de gördüğünüz gibi Alt+26 tuşları ile → bu şekilde sağa ok işareti yapabilirsiniz.

Klavyeden sola ok işareti (←) nasıl yazılır?

Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (›v‹^) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı

Klavyeden sola doğru ok işareti simgesi yapmak için Alt+27 tuşlarına basmamız gerekiyor. Alt+27 ile ← buradaki gibi sola ok işareti yapabiliyoruz.

2. Yöntem:

Ok işaretini yapmanın diğer bir yöntemi ise kopyala yapıştır yapmaktır. (←→↓↑) buradaki ok işaretlerinden size lazım olanı CTRL+C yapıp kopyalayarak istediğiniz belgeye CTRL+V yaparak yapıştırabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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