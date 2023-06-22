aponya'da 1948 yılında yürürlüğe giren ve belirli hastalıklar taşıyan kişilerin kısırlaştırılmasını içeren yasanın kurbanlarını belirlemek için hazırlanan rapor, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanına 19 Haziran'da sunuldu. Peki, Öjenik Koruma Kanunu nedir? Öjenik Koruma Kanunu hangi ülkede var?

Japonya'da 1948 yılında yürürlüğe giren ve belirli hastalıklar taşıyan kişilerin kısırlaştırılmasını içeren yasanın kurbanlarını belirlemek için hazırlanan rapora göre, toplamda 25 bin kişi kısırlaştırıldı ve bunlardan yaklaşık 16 bini izinsiz ameliyat edildi. Öjenik Koruma Kanunu nedir? Öjenik Koruma Kanunu hangi ülkede var?

ÖJENİK KORUMA KANUNU NEDİR?

Japonya'da 1948 yılında yürürlüğe giren ve belirli hastalıklar taşıyan kişilerin kısırlaştırılmasını içeren yasanın kurbanlarını belirlemek için hazırlanan rapora göre, toplamda 25 bin kişi kısırlaştırıldı ve bunlardan yaklaşık 16 bini izinsiz ameliyat edildi. Öjenik Koruma Kanunu'na bağlı olarak kısırlaştırılanların tespiti için hazırlanan yaklaşık 1.400 sayfalık rapor, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı'na sunuldu. Kanun, toplamda 25 bin kişinin çeşitli fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle kısırlaştırılmasına izin veriyordu.

AMAÇ GELECEK NESİLLERİN "DAHA KALİTELİ" GENETİĞE SAHİP OLMASI

Raporda, 9 yaşında iki çocuğun da kalıtsal rahatsızlıklar nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi. Öjenik veya öjeni, teroide gelecek nesillerin daha 'kaliteli' genetiğe sahip olması için sadece belirli kişilerin çocuk yapmasına izin verilmesini ifade eden bir terimdir.

KANUN SIKÇA ELEŞTİRİLDİ

Bu görüş zaman içinde ırkçı teorilerle bağlantısı ve insan haklarıyla çelişmesi sebebiyle çoğu kişi tarafından sıkça eleştirilmiştir. Genel adıyla öjenik kanunu, 1900'lerin başında bazı ülkeler tarafından benimsenmişti.