Kahramanmaraş'ta gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar OHAL'in hangi illerde geçerli olacağını merak etti. Peki, OHAL tüm Türkiye'de geçerli mi, sadece 10 ilde mi? OHAL hangi illerde geçerli olacak? OHAL kaç gün sürecek, 90 gün mü? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, OHAL tüm Türkiye'de geçerli mi, sadece 10 ilde mi? OHAL hangi illerde geçerli olacak? OHAL kaç gün sürecek, 90 gün mü?

OHAL Mİ İLAN EDİLDİ?

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

OHAL TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

OHAL HANGİ İLLERDE İLAN EDİLDİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Şubat günü Ohal ilan edildiğini açıkladı.

OHAL ilan edilen iller listesi:

Kahramanmaraş

Kilis

Diyarbakır

Adana

Osmaniye

Şanlıurfa

Adıyaman

Gaziantep

Malatya

Hatay

OHAL KAÇ GÜN SÜRECEK?

OHAL 3 ay (toplam 90 gün) sürecek.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.