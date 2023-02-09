Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle gündemde yer alan OHAL tezkeresi Mecliste kabul edildi mi? Sorusu, vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, OHAL tezkeresi Mecliste kabul edildi mi? OHAL tezkeresi Meclisten geçti mi? OHAL tezkeresi son durum ne?

OHAL tezkeresi Mecliste kabul edildi mi? Sorusu, günlerdir OHAL tezkeresinin gündemde olması nedeniyle vatandaşlar tarafından internet üzerinde yanıt aramakta. Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Peki, OHAL tezkeresi Mecliste kabul edildi mi? OHAL tezkeresi Meclisten geçti mi? OHAL tezkeresi son durum ne?

OHAL TEZKERESİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem gibi olağanüstü durumlar için olağanüstü tedbirler alınmasını gerektiğini belirterek, OHAL gerekçesini açıkladı.

Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık ve kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan OHAL uygulamasında amaç; yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır.Acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arz eden binaların yıkılması ve zaruri ihtiyaçların dağıtımının düzenlenmesi gibi zorunlu işler olağanüstü hal yönetimi ile kolaylıkla ve hızlıca sağlanabilecektir.

"MÜLKÜ AMİRLER DOĞRUDAN SATIN ALMA YAPABİLECEKLER"

Mülki idare amirleri, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı doğrudan yapabilecektir. Konaklama tesislerinin olağanüstü hal gereklerine göre kullanılabilmesi OHAL kapsamında mümkün olabilecektir. Daha önce ABD, Kanada ve Filipinler gibi pek çok ülkede doğal afetler sonrası OHAL ilan edilmiştir.