OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL hangi durumlarda ilan edilir? OHAL ilan edilen iller hangileri? OHAL kaç ay sürecek?

Son dakika: Kahramanmaraş'ta gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Peki, OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL hangi durumlarda ilan edilir? OHAL olan iller hangileri? OHAL kaç ay sürecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ohal ilan etti. Peki, OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL hangi durumlarda ilan edilir? OHAL olan iller hangileri? OHAL kaç ay sürecek? İşte detaylar haberimizde...

OHAL NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Olağanüstü hal "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde" ilan ediliyor.

OHAL İLAN EDİLEN İLLER HANGİLERİ?

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Vatandaşlardan ve iş dünyasına bağış çağrısında da bulunan Erdoğan, "Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD'ın, ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk Lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır." dedi.