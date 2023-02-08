OHAL ilan edilen olaylar neler? Dünyada ve Türkiye'de OHAL ilan edilmiş olaylar listesi! Geçmişte OHAL ilan edilmiş olaylar hangileridir?
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Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay süreyle deprem bölgesinde OHAL ilan edildiğini bildirmişti. Bunun ardından vatandaşlar, OHAL ilan edilen olaylar neler? Dünyada ve Türkiye'de OHAL ilan edilmiş olaylar listesi! Geçmişte OHAL ilan edilmiş olaylar hangileridir? merak etti. İşte detaylar...
Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar geçmişte hangi olaylardan sonra OHAL ilan edilmişti merak etti. Peki, OHAL ilan edilen olaylar neler? Dünyada ve Türkiye'de OHAL ilan edilmiş olaylar listesi! Geçmişte OHAL ilan edilmiş olaylar hangileridir? Ayrıntılar sizlerle...
OHAL NEDİR?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.
DÜNYADA OHAL İLAN EDİLMİŞ OLAYLAR NELER?
- Fransa 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilân etti.
- ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında hâlen geçerli olan olağanüstü hâli ilân etti.
- 12 Haziran 2016'da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti Orange County'de olağanüstü hâl ilân etti.
- Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada'da olağanüstü hâl ilân etti.
- Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hâl ilân etti.
- Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila'da olağanüstü hâl ilân etti.
- Kırım, Ukrayna'daki enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.
- Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016'da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.
- ABD'de Kuzey Karolina, Tennessee, Maryland, Pensilvanya, Georgia, Virginia, Batı Virginia ve New Jersey gibi eyaletler kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl ilân ettiler.
- 2016'da Venezuela'da protestolar nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti. Nicolas Maduro protestoların arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.
- 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrasında Türkiye genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilân edildi.
- 2023 yılında Türkiye Gaziantep-Kahramanmaraş depremleri nedeniyle depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.