Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay süreyle deprem bölgesinde OHAL ilan edildiğini bildirmişti. Bunun ardından vatandaşlar, OHAL ilan edilen olaylar neler? Dünyada ve Türkiye'de OHAL ilan edilmiş olaylar listesi! Geçmişte OHAL ilan edilmiş olaylar hangileridir? merak etti. İşte detaylar...

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar geçmişte hangi olaylardan sonra OHAL ilan edilmişti merak etti. Peki, OHAL ilan edilen olaylar neler? Dünyada ve Türkiye'de OHAL ilan edilmiş olaylar listesi! Geçmişte OHAL ilan edilmiş olaylar hangileridir? Ayrıntılar sizlerle...

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.

DÜNYADA OHAL İLAN EDİLMİŞ OLAYLAR NELER?