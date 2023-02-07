Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası Ohal ilan edildi mi 2023? OHAL ilan edilirse ne olur gibi konular araştırıldı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

OHAL İLAN EDİLDİ Mİ?

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.