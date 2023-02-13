Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Babala Tv Twitter hesabından Hatay'da baraj patladı iddia paylaşımı sonrasında, Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Oğuzhan Uğur tutuklandı mı? Oğuzhan Uğur baraj paylaşımı nedir? Oğuzhan Uğur neden ifade verdi? İşte detaylar...

Oğuzhan Uğur baraj paylaşımı! Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sahibi olduğu hesaptan Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşım yapılan Oğuzhan Uğur, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Ünlü fenomenin ifade sonrasında son durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Uğur tutuklandı mı? Oğuzhan Uğur baraj paylaşımı nedir? Oğuzhan Uğur neden ifade verdi? Detaylar haberimizde...

OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI MI?

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatmıştı. Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

OĞUZHAN UĞUR BARAJ PAYLAŞIMI NEDİR?

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV hesabından atılan tweet'te "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor." ifadeleri kullanılmıştı.