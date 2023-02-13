10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremler sonrası sosyal medyada "Hatay'da baraj patladı" paylaşımları yapılmaya başlanmıştı. Bunun üzerine ise gündemde Oğuzhan Uğur'un gözaltı kararı yer aldı. Peki, Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? Oğuzhan Uğur neden şikayet edildi, suçu ne?

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken enkazlarda zamana karşı yarış devam ediyor. Önceki akşam Hatay'da baraj duvarlarının çatladığı iddiası ise kentteki çalışmaları sekteye uğrattı. Oğuzhan Uğur'un da konuya dahil olması ile Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? Oğuzhan Uğur neden şikayet edildi, suçu ne? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sahibi olduğu sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, ifade vermek için adliyeye geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi.

NE OLDU?

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV hesabından atılan tweet'te "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor." ifadeleri kullanılmıştı. Bu haberin ardından kentte kısa süreli bir panik yaşanmış ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermişti. Bu sürecin de enkaz altındaki 7 kişinin canına mal olduğu iddia edilmişti.

Yaşanan olayın ardından Bakanlık ve Valilik, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamış ve çalışmalar kaldığı yerden devam etmişti. Ancak sosyal medyada bu iddiayı ortaya atan Oğuzhan Uğur ve ekibine büyük tepki gösterildi.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Uğur, "Haberi bir bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler. Yazışma görselleri mevcut. Takipçisi olacaksanız sizinle de paylaşalım…! İster misiniz? Sizinle paylaşalım mı? Ne dersiniz?" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı. Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.