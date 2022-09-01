Oğuzhan Uğur ne dedi? 2022 Oğuzhan Uğur neden gündem oldu?

YouTube kanalı olan Oğuzhan Uğur, geçen yıl programında kaçak göçmenlere yaptığı gönderme nedeniyle gündeme geldi. Peki, Oğuzhan Uğur ne dedi? Oğuzhan Uğur neden gündem oldu?

Kaçak göçmenlerle ilgili yaptığı bir gönderme nedeniyle geçtiğimiz yıl eleştirilen Oğuzhan Uğur, savcılığın kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Oğuzhan Uğur ne dedi? Oğuzhan Uğur neden gündem oldu?

OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Youtube'da yayınlanan programının tanıtım fragmanında sığınmacı konusundan bahseden fenomen Oğuzhan Uğur hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açılmıştı. Adliyeye avukatıyla birlikte gelerek ifade veren Uğur, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dedi.