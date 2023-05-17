Mevzular Açık Mikrofon programının birçok kişi tarafından sevilere takip edilmesinin yanı sıra, programın önemli ismi olan Oğuzhan Uğur'un görüşleri de konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Oğuzhan Uğur kime oy veriyor? Oğuzhan Uğur kime, hangi partiye oy verdi? Oğuzhan Uğur'un siyasi görüşü ne?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turunda 'Mevzular Açık Mikrofon' programı, oldukça yoğun ilgi ve merakla karşılanmıştı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağı açıklandı. Daha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı adayının katılacağını canlı yayında öğrendiğini söyledi ve teşekkür etti. Peki, Oğuzhan Uğur kime oy veriyor? Oğuzhan Uğur kime, hangi partiye oy verdi?Oğuzhan Uğur'un siyasi görüşü ne?

OĞUZHAN UĞUR KİME OY VERİYOR?

Mevzular Açık Mikrofon programının sunuculuğunu yapmakta olan Oğuzhan Uğur, sosyal medya üzerinde yer almakta olan iddialara göre Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimlerinde oyunu Sinan Oğan'a verdiği iddiaları yer alıyor. Konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor bu nedenle ortaya atılan iddiaların ne derece doğru olduğu ise merak ediliyor.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

İnternet fenomeni Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Oğuzhan Uğur, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden mezun oldu.

Şarkıcı, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdi ardından Osman Sınav ile çalışmaya başladı. 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Eğitiminin ardından Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın asistanı olarak görev yaptı.

Uğur, 2012 yılında Çok Şükür adlı albüm müzik dünyasına adım attı. Terbiyesizim, Panpa, Birinci Vazife, İstemiyorum, Sağ Salim, Bal Prensesim, Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu, Biyolojik Unsur, Mağlubiyet, Madım Mı? ve Kıskanç adlı single çalışmaları bulunuyor.