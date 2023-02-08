Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur mesleği ne? Oğuzhan Uğur babası kim? Oğuzhan Uğur biyografisi!

Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. YouTube hesabına yüklediği videolar sayesinde gündeme gelen Oğuzhan Uğur kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur mesleği ne? Oğuzhan Uğur babası kim? İşte detaylar...

Oğuzhan Uğur, Babala TV'de yayınlar yapmaktadır. Mevzular Açık Mikrofon programıyla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur mesleği ne? Oğuzhan Uğur babası kim? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.

2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.