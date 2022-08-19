Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Oğuzhan Uğur izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Uğur kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Uğur hayatı ve biyografisi! Oğuzhan Uğur kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Oğuzhan Uğur hakkında araştırmalar yapılıyor. Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Uğur hayatı ve biyografisi!

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ocak 1984



(38 yaşında)

Ankara

Ankara'da dünyaya geldi. Abdullah Öcalan'ın ilk sorgusunu yapan Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu, yönetmen Tuğrul Uğur'un ağabeyidir. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı. 2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.

2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı.Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi.[3] İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri Budabi ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerikler hazırlamış, 2022 itibari ile YouTuberlık kariyerine BaBaLa TV'de devam ettirmektedir.



