Babala Tv sosyal medya hesabından, Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımının ardından Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma açıldı. Oğuzhan Uğur ifade verdi mi ve Oğuzhan Uğur olayı nedir soruları gündeme geliyor. Oğuzhan Uğur ifade verdi mi ve Oğuzhan Uğur olayı nedir merak ediliyor. Peki, Oğuzhan Uğur ifade verdi mi? Oğuzhan Uğur olayı nedir?

Oğuzhan Uğur ifade verdi mi ve Oğuzhan Uğur olayı nedir soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sahibi olduğu hesaptan Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşım yapılan Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. Ardından, Oğuzhan Uğur ifade verdi mi ve Oğuzhan Uğur olayı nedir merak ediliyor. Oğuzhan Uğur ifade verdi mi? Oğuzhan Uğur olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZHAN UĞUR İFADE VERDİMİ?

Oğuzhan Uğur bunun üzerine bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Avukatıyla birlikte Basın Savcılığı Bürosuna ifade veren Oğuzhan Uğur, yaklaşık üç saat süren işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Uğur basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademizi verdikten çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Uğur, adliye dışında yaptığı açıklamada ise "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tabii sosyal mecralardan başlatılan başlıklarla ilgili olmadığını konunun detaylı bir şekilde kendisine anlattık, belgelerimizle, videolarımızla. Konunun bizim kanalımızdan atılan tweetle alakalı olmadığını, hatta çok çok önce ve sonra tarihlerin dahi tutmadığını, tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk kendilerine" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR OLAYI NEDİR?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sahibi olduğu hesaptan Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşım yapılan Oğuzhan Uğur, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliye çıkışı konuşan Uğur, "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk" dedi.