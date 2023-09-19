Babala TV'de sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programıyla birçok siyasi figürü programına çıkarmış ve çok ses getirmişti. En son fragmanını yayınladığı Robot Sophia bölümü ile de seyircilerin takdirini topladı. Oğuzhan Uğur şimdi Cumhuriyet 100. yıl programı çekmeye hazırlanıyor. Peki, Oğuzhan Uğur Cumhuriyet 100. yıl programı ne zaman, nerede çekilecek? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada konuklarını duyuran Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon'un 100. Yıl Özel konuklarını açıkladı. Buna göre programa Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olacak. Programa katılmak isteyen seyirciler ise Oğuzhan Uğur Cumhuriyet 100. yıl programı ne zaman, nerede çekilecek? Başvuru nasıl yapılır? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

OĞUZHAN UĞUR CUMHURİYET 100. YIL PROGRAMI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLECEK?

Oğuzhan Uğur Twitter (X) hesabından daha önce yaptığı açıklamada konukları olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı tanıtmıştı. Uğur, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada, "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel!Konumuz Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yılında Türkiye. Sizler de gelmek isterseniz, katılım başvurusu için 2 Ekim'i bekleyiniz. Tarihimizi kitaplardan ya da tanıklardan değil de, dayınızdan, amcanızdan ya da facebook şeyhlerinden öğrendiyseniz, muhakkak gelmelisiniz." ifadelerine yer verdi.

Robot Sophia ile ses getiren Oğuzhan Uğur bu programı da tıpkı Robot Sophia programı gibi Gain platformunda yayınlayacak. Programın çekim günü ve saati ise henüz netleşmedi. Başvurular diğer programlarda olduğu gibi Oğuzhan Uğur'un Twitter (X) adresinden alınacak.