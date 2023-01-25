Oğuzhan Uğur, Ali Koç programı ne zaman? Ali Koç Mevzular ne zaman?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un programına çıkıyor. Oğuzhan Uğur kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Sn. Ali Koç'un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Peki, Ali Koç Mevzular ne zaman? Oğuzhan Uğur, Ali Koç programı ne zaman?

Siyasetçileri ağırladığı programlarla gündemde ses getiren ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendisine ulaştığını açıkladı. Oğuzhan Uğur, Başkan Ali Koç'la yapılacak yayın için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Peki, Oğuzhan Uğur, Ali Koç programı ne zaman?

OĞUZHAN UĞUR, ALİ KOÇ PROGRAMI NE ZAMAN?

Fenerbahçeli taraftarlar, zorunlu satın alma maddesi yüzünden 4,25 milyon euro ödenen Bruma transferinden sonra Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulunmuştu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a Oğuzhan Uğur'un programında soru sormak istediklerini ifade etmişti.

Oğuzhan Uğur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendisine ulaştığını açıkladı. Oğuzhan Uğur, Başkan Ali Koç'la yapılacak yayın için çalışmalara başladıklarını ifade etti.