Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu neden tutuklandı ve kimdir merak edilirken Oğuzhan Muslu kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Oğuzhan Muslu kimdir, neden tutuklandı ve fenomen Oğuzhan Muslu suçu nedir sorularına yanıt aranıyor. İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca operasyon düzenlendi. Peki, Oğuzhan Muslu kimdir, neden tutuklandı? Fenomen Oğuzhan Muslu suçu nedir?

Oğuzhan Muslu kimdir, neden tutuklandı ve fenomen Oğuzhan Muslu suçu nedir merak ediliyor. Oğuzhan Muslu'nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca düzenlenen operasyonda tutuklandı. Oğuzhan Muslu kimdir, neden tutuklandı? Fenomen Oğuzhan Muslu suçu nedir? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZHAN MUSLU NEDEN TUTUKLANDI?

İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 550 gram uyuşturucu madde ile 750 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

FENOMEN OĞUZHAN MUSLU SUÇU NEDİR?

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda 550 gram uyuşturucu madde, 750 tane hap, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.