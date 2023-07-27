Oğuzhan Koç - Yok şarkı sözleri! 'Yok' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı Yok, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Oğuzhan Koç - Yok şarkı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Yok şarkısının tüm sözleri nedir? İşte şarkı sözleri...

Oğuzhan Koç - Yok şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç - Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir.

YOK ŞARKI SÖZLERİ

Hiçbir anlamı yok ayrılığın çok istedin oysa

Her çiçek solar koparmazsan da kurur dalında

Kal nereye kadar bilmiyorum sürer bu aşk

Ben son anını bile yaşamak istiyorum

Alamadığım, satamadığım, kaçamadığım aşkın mı sen söyle

***

Bir gün anarsan

Beni ararsan

Bi sigara yakarsan

Çektiğin duman benim için yanarsa geçmez ne yaparsan bi kadeh koyarsan içtiğin yudum benim

***

Bir gün anarsan

Beni ararsan

Bi sigara yakarsan

Çektiğin duman benim için yanarsa geçmez ne yaparsan bi kadeh koyarsan içtiğin yudum benim

***

Alamadığım, satamadığım, kaçamadığım aşkın mı sen söyle

***

Hiçbir anlamı yok ayrılığın çok istedin oysa

Her çiçek solar koparmazsan da kurur dalında

Kal nereye kadar bilmiyorum sürer bu aşk

Ben son anını bile yaşamak istiyorum

***

Alamadığım, satamadığım, kaçamadığım aşkın mı sen söyle

***

Bir gün anarsan

Beni ararsan

Bi sigara yakarsan

Çektiğin duman benim için yanarsa geçmez ne yaparsan bi kadeh koyarsan içtiğin yudum benim

***

Bir gün anarsan

Beni ararsan

Bi sigara yakarsan

Çektiğin duman benim için yanarsa geçmez ne yaparsan bi kadeh koyarsan içtiğin yudum benim

***

Alamadığım, satamadığım, kaçamadığım aşkın mı sen söyle