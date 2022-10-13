Oğuzhan Koç, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da yapılan Sur Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Demet Özdemir ile nikah masasına oturan şarkıcı, 50 bin kişinin karşısına yeni imajıyla çıktı. Ünlü şarkıcının neden bıyık bıraktığı merak konusu olmuştu. Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı. Bu haberin ardından ünlü şarkıcının yeni filmi merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Koç yeni filmi ne? Oğuzhan Koç hangi filmde rol alacak? Detaylar haberimizde...

OĞUZHAN KOÇ YENİ FİLMİ NE?

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.