Mayıs ayında 8 aylık evliliklerinde ayrılma iddiaları ile birçok kez gündeme gelen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşandı mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşandı mı? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle evlendi. Daha sonrasında birçok farklı platformda Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşandı mı? Sorusu merak edildi. Evliliklerinin ilk aylarında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz ay Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı. Peki, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşandı mı? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı, neden ayrıldı?

OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR BOŞANDI MI?

Arkadaş kalmaya karar veren ikili boşandıktan bir ay sonra da sosyal medya hesaplarında birbiriyle olan fotoğrafları sildi. İkili, Instagram'da birbirini takip etmeye devam ediyor. Yoğun konser maratonuna devam eden Oğuzhan Koç, fırsat buldukça mini tatiller yaparken Adım Farah dizisinin başrolü Demet Özdemir, sezon finali çekimlerini tamamladıktan sonra kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, tatilden kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.