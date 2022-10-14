Geçtiğimiz gün Diyarbakır konserine bıraktığı bıyıklarıyla çıkan Oğuzhan Koç, sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının neden imaj değişikliğine gittiği merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Koç neden bıyık bıraktı? Oğuzhan Koç son hali!

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Oğuzhan Koç, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da yapılan Sur Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Demet Özdemir ile nikah masasına oturan şarkıcı, 50 bin kişinin karşısına yeni imajıyla çıktı. Ünlü şarkıcının neden bıyık bıraktığı merak konusu olmuştu. Peki, Oğuzhan Koç neden bıyık bıraktı? Oğuzhan Koç son hali! Detaylar haberimizde...

OĞUZHAN KOÇ NEDEN BIYIK BIRAKTI?

Bıyık bırakan Oğuzhan Koç'un son hali müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetildi. İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.