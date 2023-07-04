Mayıs ayında Demet Özdemir ile tek celsede boşanan Oğuzhan Koç, sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le görüntülendi. İkilinin görüntülerinin ardından ise Oğuzhan Koç ile Ala Tokel sevgili mi? Ala Tokel sevgilisi kim? soruları gündeme geldi.

Oğuzhan Koç ile Ala Tokel sevgili mi? Ala Tokel sevgilisi kim? merak ediliyor. Geçtiğimiz sene ağustos ayında evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, 28 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Koç, Özdemir'in ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülendi. Bir mekanda yan yana görüntülenen ikili, daha sonra aynı araçta objektiflere yansıdı. Peki, Oğuzhan Koç ile Ala Tokel sevgili mi? Ala Tokel sevgilisi kim?

OĞUZHAN KOÇ İLE ALA TOKEL SEVGİLİ Mİ?

Mayıs ayında Demet Özdemir ile tek celsede boşanan Oğuzhan Koç, sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le görüntülendi. Farklı mekanlarda birlikte görüntülenen ve haklarında aşk iddiası çıkan ikiliden Tokel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Komşuyuz" dedi. Boşandıktan sonra her adımı çok konuşulan Oğuzhan Koç, Alaçatı'da Ala Tokel'le bir mekanda görüntülendi. Gece boyunca eğlenen ikili, daha sonra aynı araçta objektiflere takıldı. Koç hakkında çıkan aşk iddiasına sessiz kalırken Ala Tokel'den cevap gecikmedi. Twitter'da bir kullanıcının "Magazine göre Oğuzhan Koç ile Ala Tokel berabermiş. Ala basın açıklaması yap" paylaşımına cevap veren Tokel, dalga geçerek "Komşumuz bizim oluyor da, komşumuz oluyor" dedi.