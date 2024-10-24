Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)?

Mhp TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili açıklamalarını eleştirmesinin ardından görevden alındığını açıkladı. Peki, Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı?

OĞUZHAN GÜNGÖR NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Oğuzhan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti'nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur. Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi'nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır. Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör'ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum. Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi'ne ilham veren fikriyatın temeli budur. Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ'dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz."

OĞUZHAN GÜNFÖRKİMDİR?

21. Dönem MHP Mersin Milletvekili Ali Güngör'ün oğlu olarak bilinen Oğuzhan Güngör'ün, MHP'deki görevine 24 Ekim 2024 tarihi itibarıyla son verilmiştir.