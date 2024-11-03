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Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı?

Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı?
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Oğuzhan Çakır, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbinin hakemi Oğuzhan Çakır'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Trabzon spor, Fenerbahçe'yi ağırlarken hakem Oğuzhan Çakır merak edildi. Peki, Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı?

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

1999 yılında Balıkesir'de doğan Oğuzhan Çakır, spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlamıştır ve halen Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak görev yapmaktadır. Çakır, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na katılarak hakemlik kariyerine adım atmış, kısa sürede Süper Lig maçlarında görev almaya başlamıştır?.

Çakır'ın bu sezon görev aldığı diğer maçlar ise şu şekilde:

Göztepe 2 - 1 Trabzonspor maçında 4. Hakem,

İstanbulspor 0 - 3 Kocaelispor AVAR - Trendyol 1. Lig

Ankaragücü 0 - 0 Adanaspor AVAR Trendyol 1. Lig

Çorum F.K. 0 - 0 Iğdır F.K. AVAR Trendyol 1. Lig

Göztepe 3 - 0 Kayserispor 4. Hakem

Galatasaray 3 - 1 Gaziantep 4. Hakem

OĞUZHAN ÇAKIRHANGİ TAKIMLI?

Oğuzhan Çakır'ın hangi takımlı olduğuna dal açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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