Üye Girişi
Haberler

Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi!

Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı. Peki, Oğuzhan Bingöl kimdir? İşte, Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi!

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öğrenildi.Oğuzhan Bingöl kimdir?

OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı.

Oğuzhan BİNGÖL, 2011 yılında Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı.

05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü.

10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan BİNGÖL 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı.

Hatay Vali Yardımcılığıgörevinde bulunmuştur.

24.08.2023 tarih ve2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kara

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Politika Esenyurt

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

 Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

CHP'den olağanüstü "Ahmet Özer" kararı
Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, 'Öcalan' detayı!

Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, "Öcalan" detayı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya sel felaketi nerede oldu, kaç kişi öldü? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Tottenham Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! TOTTENHAM MANCHESTER CİTY TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 30 Ekim TV8.5 CANLI 4K İZLE TRT Spor canlı izle! BENFİCA MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cemil Emre Yavaş deprem tahmini nedir? Cemil Emre Yavaş İstanbul deprem tahmini ne? Manchester United Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester United Leicester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esenyurt'a kayyum mu atandı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.