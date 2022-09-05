Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, olayların çıktığı Beşiktaş maçı sonrası tepki çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hakem Mete Kalkavan ve Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Akgün'e sert sözlerle yüklendi. Peki, Oğuzhan Akgün kimdir? Oğuzhan Akgün ne yaptı?

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa çıkarak açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hakem Mete Kalkavan ve Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Akgün'ü eleştirdi. Açıklamalar sonrası Oğuzhan Akgün kimdir, Oğuzhan Akgün ne yaptı mera edildi.

OĞUZHAN AKGÜN KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Temmuz 2001

21yaşında

Kocaeli

Boy: 1,74 m

Oğuzhan Akgün, 13 Temmuz 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2013 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan futbolcu, siyah-beyazlılarda U16, U17, U19 ve U21 formalarını terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan ve sağ kanat ile forvette de oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu; İstanbulspor, Altınordu ve Ergene Velimeşe takımlarında kiralık olarak forma giydi.

OĞUZHAN AKGÜN NE YAPTI?

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa çıkarak açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan,"Yükselen tansiyonun sebebi, Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür etmesiydi. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz, önce kaliteli insan kazandırmak gerekiyor. Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket… Belki bize çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?" dedi.