Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Oğuzeli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Oğuzeli nerede? Oğuzeli nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Oğuzeli hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi merak edildi. Peki, Oğuzeli nerede? Oğuzeli nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Oğuzeli hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

OĞUZELİ NEREDE?

Oğuzeli, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 32.086

Yüzölçümü: 744 km2

OĞUZELİ NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Oğuzeli ilçesinin nüfusu 32.086'dir.

OĞUZELİ HANGİ İLE BAĞLI?

Oğuzeli, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Eski adı Büyük Kızılhisar'dır.

Coğrafya

Doğusunda Nizip ve Karkamış, batısında Elbeyli ve Şahinbey, güneyinde Suriye, kuzeyinde ise Şehitkamil ilçesi yer almaktadır. İlçe, Tilbaşar Ovası'nın üzerinde yer almaktadır. Denizden 750 m yüksekliktedir. Gaziantep merkeze 17 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 744 km2'dir.

İklim

İlçede genel olarak Karasal iklim ve Akdeniz iklimi hüküm sürer.

Oğuzeli İlçesi

Tarihi oldukça eskiye dayanan Oğuzeli, Gaziantep'te tarihi araştırmaların yapıldığı önemli bölgelerden bir tanesidir. Gaziantep'in merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Oğuzeli ilçesi aynı zamanda Tilbaşar Ovası üzerinde yer almaktadır.

Karasal iklimin hakim olduğu ilçede nüfus 32 binden fazladır. Bu halk geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlanmaktadır. Gaziantep'in diğer ilçelerinde üretilen fıstık, sabun, pirinç ve buğdayın yanı sıra Oğuzeli'nde üzüm, pekmez ve sucuk üretimi yapılmaktadır.