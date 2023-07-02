Profesör Doktor Oğuz Özyaral, 1956 doğumludur. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da yer almıştır. Peki, Oğuz Özyaral kimdir? Oğuz Özyaral kaç yaşında, ne iş yapıyor? Oğuz Özyaral hayatı ve biyografisi!

Oğuz Özyaral son zamanlarda en çok merak edilmekte olan isimler arasında yer alıyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Oğuz Özyaral kimdir? sorusu araştırılıyor. Peki, Oğuz Özyaral kimdir? Oğuz Özyaral kaç yaşında, ne iş yapıyor? Oğuz Özyaral hayatı ve biyografisi!

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, 1956 doğumludur. Üniversitesi İşletmede, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi konularında yüksek lisans düzeyindeözel eğitim görmüştür.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.