Oğuz Özat kimdir? Oğuz Özat kaç yaşında, nereli? Oğuz Özat hayatı ve biyografisi!
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Eğitim gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oğuz Özat izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oğuz Özat kaç yaşında, nereli? Oğuz Özat hayatı ve biyografisi! Oğuz Özat kimdir?
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1971 Sivas Gürün Doğumlu evli iki çocuk sahibidir
1994 Milli Eğitim Bakanlığında Psikolojik Danışman ve rehberlik personeli olarak göreve başlamış
Anadolunun bir çok bölgesinde her okul ve kurum düzeyinde görev yapmıştır
2002 de ve 2004 te Eğitim Yöneticiliği sınavını kazanarak Kahramanmaraş ta 4 yıl Kurum yöneticiliği yapmış.
2006 Anadolu ve Fen liseleri personeli sınavı
2008 de Kamu personel Uzmanlık sınavını Pdr alanında kazanarak uzmanlık unvanını almıştır
2013-2015 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, "Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Gelişim psikolojisi ,Ölçme ve Değerlendirme" dersleri vermiştir.
2013-2019 arası Çeşitli Üniversite ve Özel Öğretim kurumları Meb Yaygın eğitim kursları kapsamında Kurumlarda KPSS eğitim bilimleri vePdr alan kapsamında Pdr ve Psikoloji mezunlarına Bilişsel psikoloji, Psikoloji kuramları,Fizyolojik Psikoloji,Psikolojik Danışma ilke ve teknikleri eğitimleri vermiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı,Adalet bakanlığı,Aile bakanlığı Yönetici, personeli ve uzmanlarına, Sivil toplum kuruluşlarına ve halkımızaPedagoji,iletişim,psikoloji konferansları ve eğitimleri vermiştir.
Mesleki çalıştaylar ve kongrelerde panelist ve konuşmacı olarak katılım sağlamıştır
Halen Samsunda Uzman Psikolojik Danışman ve Rehberlik personeli olarak görevine devam etmektedir
İlk orta lise-Sivas/ Gürün
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans 1994 -Ondokuz mayıs üniversitesi
Evlilik ve Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans-2015-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
MEB- Okul Psikolojik Danışma ve rehberlik Hizmetleri Etkinlik ve programcılığı formatörlüğü -2002
Sütçü imam ünv. -Kamu Yönetimi Uzmanlık Eğitimi- 2003
Sağlık bakanlığı- Erdep Ergen Değişim Projesi Formatörlüğü 2005
Meb -Akran Arabuluculuğu Formatörlüğü-2007
180 saat Bilişsel Davranışçı Terapi-2013
120 Saat cinsel terapi-2015
40 saat kısa süreli çözüm odaklı terapi -2015
40 saat Gestalt terapi-2007
30 saat İntihar eğilimleri ve travma eğitimi-2008
MEB Wisc Zeka test uygulayıcılığı -1997
MEB stanford Binet yetenek testi uygulayıcı testörlüğü-1996
Tkt -Tyt Uygulayıcı eğitimi ve formatörlüğü-1997
MMPİ-2012
Psikolojik testler uygulayıcısı-2010
1000 saatin üzerinde öğrenci ve yetişkin bireysel Psikolojik Danışma tecrübesi
150 saat Grup psikolojik danışma, aile danışması
Wisc-r -1000 test uygulama tecrübesi
Stanford Binet yetenek testi 50 test uygulama
Tkt -Tyt uygulamaları
32Sertifika Meb, Aile sosyal, Sağlık Bakanlığı ve özel kurumlardan alınmış Mesleki(Pedagojik, Psikolojik) uygulayıcı sertifikası
"Anne baba tutumlarının lise öğrencilerine akademiketkisi"Yüksek lisans bitirme konusu 2015
"Çocuk ve kadın suçlarında Psikolojik danışman rol ve yaklaşımları"
Meb arge "Kahramanmaraş pazarcık ilçesi "Öğrenci başarısızlığında anne baba, sosyoekonomik düzey ilişkisinin incelenmesi" 2003
MEB arge "Samsun asarcık ilçesi Öğrenci demografisi ile okul problemleri üzerine ilişkisi" 2008
Mesleki dergi ve medyada Sendikal ve mesleki yazılar
2019- Halen Türk Pdr der Genel Başkanlığı
2015-2019 Türk pdr der Samsun Şube başkanlığı
2011-2015 Türkav Samsun şube yönetim kurulu üyeliği
1995-1997 Türk eğitim sen Ardahan Şube Başkanlığı
1995 Türk pdr der Ardahan il temsilciliği
1999-2001 Türk eğitim Sendikası Kahramanmaraş 2 nolu şube Kurucu başkanlığı
Kızılay, tema vakfı üyeliği