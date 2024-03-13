Üye Girişi
Haberler

Oğuz Osman Cantürk kimdir? İYİ Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı Oğuz Osman Cantürk kimdir?

Güncelleme:

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Oğuz Osman Cantürk kimdir? İYİ Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı Oğuz Osman Cantürk kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Oğuz Osman Cantürk kimdir? İYİ Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı Oğuz Osman Cantürk kimdir?

İYİ PARTİ BALIKESİR AYVALIK ADAYI KİM?

İYİ Parti Ayvalık Belediye Başkan Adayı Oğuz Osman Cantürk oldu.

OĞUZ OSMAN CANTÜRK KİMDİR?

Oğuz Osman Cantürk hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kuluncak adayı Ercan Avcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Kuluncak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kale adayı Yusuf Karabeyeser kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Kale belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hekimhan adayı Yusuf Gediktaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Hekimhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanyol adayı Gündüz Cengiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanyol belediye başkan adayı kim oldu? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Saadet Partisi Doğanşehir adayı Hamza Adak kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Darende adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Darende belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Battalgazi adayı Mikail Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arguvan adayı Mehmet Yiğiter kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akçadağ adayı Ali Emre kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Akçadağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yunak adayı Talha Apa kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yalıhüyük adayı Serkan Karagöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tuzlukçu adayı Taha Yasin Yazıcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seydişehir adayı Harun Erkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Selçuklu adayı Mustafa İsen kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title