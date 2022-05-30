Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı kaç yaşında ve nereli? Oğuz Kaan Salıcı biyografisi! - Haberler

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OĞUZ KAAN SALICI KİMDİR?

16 Ocak 1972'de Gaziantep'te doğdu. Aslen Adıyaman Besnilidir. Devlet memuru bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak hayatının büyük bir bölümü Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçti. Eğitim hayatına 1978'de Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda başladı. Ortaokula 1983'te Elazığ Anadolu Lisesi'nde başladı ancak babasının tayini dolayısıyla ortaokul ve liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nun ve Demokrasi için Gençlik Platformu'nun kuruluşuna katıldı. Sosyal Demokrasi Vakfı(SODEV)kurucusu ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı(TÜSES) üyesi. 15 Eylül 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı ve Mayıs 2012de İstanbul İl Kongresinde İl Başkanı seçildi.İl Başkanlığından Milletvekili adayı olmak için istifa etti.İstanbul 1.Bölge'den önseçimle milletvekili adayı oldu. 07 Haziran ve 01 Kasım 2015 seçimlerinde 25. Ve 26. Dönem Milletvekili seçildi.Dışişleri Komisyonu Üyesidir.Türkiye-ABD ve KAMBOÇYA Parlamentolar arası dostluk grubu üyesidir.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Salıcı,evli ve 2 çocuk babasıdır.

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