Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı ve biyografisi!

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OĞUZ KAAN SALICI KİMDİR?

Oğuz Kaan Salıcı, (d. 16 Ocak 1972, Gaziantep) CHP'li siyasetçi ve siyaset bilimci.

Oğuz Kaan Salıcı doğum tarihi : 16 Ocak 1972

Oğuz Kaan Salıcı kaç yaşında : 50 yaşında

Oğuz Kaan Salıcı nereli : Gaziantep

Oğuz Kaan Salıcı mesleği ne : Siyasetçi, Siyaset bilimci

16 Ocak 1972'de Gaziantep'te doğdu. Aslen Adıyaman Besnilidir. Devlet memuru bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak hayatının büyük bir bölümü Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçti. Eğitim hayatına 1978'de Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda başladı. Ortaokula 1983'te Elazığ Anadolu Lisesi'nde başladı ancak babasının tayini dolayısıyla ortaokul ve liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirmiştir. Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu ve Demokrasi İçin Gençlik Platformunun kuruluşuna katılmış, Sosyal Demokrasi Vakfı ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı Üyesidir. Eylül 2011'de CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2012'de İstanbul İl Kongresinde İl Başkanı seçilmiş ve Aralık 2014'e kadar bu görevinde kalmıştır. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. 10 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla CHP'nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evlidir.