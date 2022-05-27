Oğuz Gündoğdu İstanbul depremi açıklaması! Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu büyük İstanbul depremi ve Kanal İstanbul hakkında ne dedi? - Haberler

Oğuz Gündoğdu'nun İstanbul depremi ve Kanal İstanbul açıklaması merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti. Gündoğdu'nun kalp rahatsızlığı nedeniyle dün ameliyata alındığı, sabaha karşı ise hayatını kaybettiği belirtildi. Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu büyük İstanbul depremi ve Kanal İstanbul hakkında ne dedi?

OĞUZ GÜNDOĞDU BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA NE DEDİ?

Gündoğdu geçtiğimiz yıllarda, beklenen Marmara depreminin 17 Ağustos'tan çok daha kötü olacağına yönelik sözleriyle gündem olmuştu.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

"BEKLENEN MARMARA DEPREMİ, 17 AĞUSTOS'TAN DAHA KÖTÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Gündoğdu 2017'de yaptığı bir açıklamasında; beklenen Marmara depreminin Richter ölçeğine göre 7.3 ila 7.7 arasında olacağını; olası depremin, 45 saniye süren 1999 depreminden çok daha kısa süreceğini ancak hızla kırılan fayın büyük hasar yaratacağını öngörmüştü. Deprem bilimci, "Depremin cinsi, ivmesi ne olacak onu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim; 17 Ağustos'tan çok daha kötü olacak. Çünkü kuzeyde kırılma olacak. 1999'daki 90 kilometre uzaklıkta ve yavaş bir kırılmaydı. 180 kilometreye yakın bir kırılma oldu. Şimdi o kadar mesafe de yok. Yani hızlı kırılacak anlamına geliyor. Hızlı kırılınca da çok hasar verir. Hızlı kırılmada kısa sürer. 45 saniye sürmez belki. Ama çok hasar verir." demişti.

OĞUZ GÜNDOĞDU KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu," 'Kanal İstanbul Projesi'nin, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz" dedi.

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