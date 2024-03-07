Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz nereli? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZ ERSÖZ KİMDİR?

Oğuz Ersöz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Antalyakarahisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.