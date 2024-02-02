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Oğuz Erge öldü mü? Oğuz Erge kurtuldu mu, yaşıyor mu? Oğuz Erge'nin sağlık durumu nasıl?

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Yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksici Oğuz Erge öldü mü? Merak edilmekte ve gündeme gelen videoların ardından araştırma konusu haline gelmekte. Peki, Oğuz Erge öldü mü? Oğuz Erge kurtuldu mu, yaşıyor mu? Oğuz Erge'nin sağlık durumu nasıl?

Oğuz Erge öldü mü? Sorusu, gündeme gelen video nedeniyle araştırma konusu oluyor ve yolcu tarafından vurulan taksici Oğuz Erge'nin güncel sağlık durumu ve hayati bilgisi arama motorları üzerinde araştırılıyor. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge'yi yaraladı. Peki, Oğuz Erge öldü mü? Oğuz Erge kurtuldu mu, yaşıyor mu? Oğuz Erge'nin sağlık durumu nasıl?

OĞUZ ERGE ÖLDÜ MÜ?

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı. Saldırgan araç hareket ettikten sonra arka koltuktan taksi şoförünü silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge hayatını kaybetti.

OĞUZ ERGE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İzmir'de bir taksici, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge'yi yaraladı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracını da soyarak olay yerinden kaçtı.

Oğuz Erge öldü mü? Oğuz Erge kurtuldu mu, yaşıyor mu? Oğuz Erge'nin sağlık durumu nasıl?OĞUZ ERGE

İzmir'de, taksiye müşteri olarak binen D.A.(19) tarafından tabanca ile vurulması sonucu yaralanan Oğuz Erge (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erge'nin vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımlar duyurdu.

OĞUZ ERGE'NİN KATİLİ TUTUKLANDI MI?

110 saatlik görüntülerin izlenmesinin ardından kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin yakalandığını aktaran Tunç, "Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Her iki olayla ilgili başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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