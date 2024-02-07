Oğuz Erge cinayetinin ardından gündem oldu: Taksicilerin sosyal güvenlik haklarını açıkladı

ANKARA - İzmir'de aracına aldığı şahıs tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinin ardından Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, taksicilerin sosyal güvenlik haklarını açıkladı.

İzmir'de üşümesin diye aracına aldığı vatandaş tarafından silahla 3 el ateş edilerek öldürülen taksici Oğuz Erge cinayeti ve gündemde yer alan taksici ve diğer şehir içi ulaşım sağlayan araç şoförlerinin hakarete uğramaları, şiddete maruz kalmaları veya haksızlığa uğramaları gibi olayların ardından, taksicilerin can güvenlikleri ve sosyal hakları hakkında sorunlar gündeme geldi. Bu çerçevede taksicilerin iş kazası veya hayatını kaybetme gibi durumlarda kendilerinin ve yakınlarının elde edeceği hakları Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Karakaş, İzmir'de vefat eden Oğuz Erge olayının öncesinde de çok sayıda taksi şoförünün vefat ettiği, gaspa uğradı ya da trafik kazası geçirdiği belirterek, taksi şoförlerinin sosyal güvenlik haklarının primlerini yatırma şekillerine göre değiştiği dile getirdi. Taksici, dolmuşçu ve şehit içi ulaşım araçlarında çalışan şoförler iki türlü sigortalı olduğunu ifade eden Karakaş, "Birinci seçenek; çalıştıkları taksi sahibi, dolmuş sahibi veya diğer ulaşım aracı sahibi tarafından normal bir işçi gibi sigortalı gösterilmeleri, diğer seçenek ise kendi primlerini kendileri ödemesi söz konusu. Genelde ulaşım araçları şoförleri işverenle anlaşarak kendi primlerini kendilerini yatırmaktadırlar" diye konuştu.

"İşveren tarafından sigortalı olan şoförler ikinci bir maaşı iş kazası sigortasından alacaktır"

Karakaş, primlerini kendisi yatıran şoförlerin ve işveren tarafından ödendiği şoförlerin arasındaki farklara değinerek, "Taksici, dolmuşçu veya diğer ulaşım araçlarının şoförleri her ay yüzde 32,5 oranında prim ödeyerek, kendi primlerini ödemeleri halinde, geçtiğimiz günde İzmir'de meydana gelen taksici Oğuz Erge cinayetinde olduğu bir olay yaşanması takdirinde, kişinin eşine ve çocuklarına iş kazasından maaş bağlanmayacaktır. Eğer ki İzmir'de cinayete maruz kalan Oğuz Erge işvereni tarafından sigortalı gösteriliyorsa, 5 yıldan beri sigortalılık süresi ve 900 gün primi varsa hem ölüm sigortasından eş ve çocukları maaş alacak hem de aracını kullanırken kazaya maruz kaldığı için ikinci bir maaşı iş kazası sigortasından alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sakatlanma veya yaralanma halinde geçici ve sürekli iş göremezlik ödeneği alınabilecek"

Tüm şoförlerinin lehlerine olan sigortanın, çalıştıkları araçların sahipleri tarafından yapılan sigorta olduğunu dikkati çeken Karakaş, "Kendi primlerini yatırdıkları takdirde trafik kazası, gasp, yaralanma, cinayet gibi olaylarda bile iş kazası sigortasından herhangi bir yardım alamayacaklar. Ne kendileri, ne aileleri ne de yakınları yardım alamayacak. Ancak patronları tarafından sigortalı gösterildikleri takdirde yakınlarının hem ölüm sigortasından hem de iş kazası sigortasından maaş alma şansı olacak. Kendileri can kaybı yaşamadıysa iş kazasına maruz kaldıkları için sakatlanmaları veya yaralanmaları halinde geçici ve sürekli iş göremezlik ödeneği ve birçok haklardan yararlanabilme hakkına sahip olacaklar" şeklinde konuştu.

Yine kendi primlerini yatıran şoförlerin hastalanmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan rapor parası alamayacağını da dile getiren Karakaş, SGK'nin kendi primlerini yatıran şoförlere sağlık sigortasından iş göremezlik ödeneği vermediğini aktardı.

Karakaş, taksi, dolmuş ve şehir içi ulaşım şoförlerinin yeni çocuk sahibi olmaları halinde de eşlerinin ve kendilerinin analık sigortası hakkından, emzirme ödeneğinden faydalanmayacağını sözlerine ekleyerek, şoförlerin işveren tarafından sigortalı gösterilmeleri halinde ise bütün sosyal güvenlik haklarından faydalanacağını, ölümleri halinde de eş ve çocuklarının çifte maaş bağlanabileceğini belirtti.

"Eğer araç sahibi kendisi hiç çalışmıyorsa bu durumda araç şoförü iş kanuna tabii olur"

Diğer yandan araç sahibi olan taksici dolmuşçu ve diğer ulaşım aracı şoförlerinin esnaf olma durumu söz konusu olduğunu söyleyerek, "Eğer araç sahibi kendisi hiç çalışmıyorsa ya da arada çalışıyorsa bu durumda araç şoförü iş kanuna tabii olur. İş kanunu tabii olan şoför ise iş kanunun tüm haklarından faydalanabilir. Bu haklar ise başta fazla mesai hakkı olmak üzere hafta tatili genel ve resmi tatillerdeki izin, kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatları ve şartları varsa iş güvencesinden olarak sıralanabilir. Eğer araç sahibi kendisi bizzat sürekli çalışıyorsa ve yanında çalışanların sayısı 3 kişiyi geçmiyorsa bu durumda esnaflık söz konusu olur. Bu durumda da iş kanunu kadar yasal haklara sahip olmasa da borçlar kanununa paralel olarak hakları olacaktır" açıklamasında bulundu.