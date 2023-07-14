Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Oğuz Alper Öktem hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Oğuz Alper Öktem'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Oğuz Alper Öktem hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Oğuz Alper Öktem'in hayatını araştırıyor. Peki, Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

Oğuz Alper Öktem (10 Ocak 1991, Kocaeli, Türkiye), Türk girişimci. Yurt dışında eğitim aldıktan sonra kariyerine bankacılık sektöründe başladı, ardından yeni nesil teknoloji şirketlerinde çalıştı. Kurucusu olduğu Martı elektrikli scooter paylaşım şirketi ile tanınmaktadır.

Öktem ABD ve İngiltere'deki eğitiminin ardından Londra'da kısa bir dönem bir bankada çalıştı. Ülkesine kesin dönüş kararı almasıyla McKinsey danışmanlık şirketine girdi ama burada sadece bir gün çalıştı. Ardından Doğan Holding çatısı altındaki BluTV'ye yönetici olarak katıldı. Daha sonra bir süre fon yöneticiliği yaptı.

2018'de Martı'yı kurarak Türkiye'de elektrikli scooter paylaşım hizmeti vermeye başladı. Bugün hala baş yöneticiliğini üstlendiği Martı, ülkede sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir.

Erken hayatı ve eğitimi

Aslen İzmitli olan Öktem'in babası Kuşadası'nda bir esnaftı ve kendisi de çocukluğundan itibaren babasının yanında çalışarak ticareti öğrendi. Liseyi Koç Vakfı'nın destek ve burslarıyla Koç Özel Lisesi'nde bitirdi. Chicago Üniversitesi'nde ekonomi bölümünü bitirdi ve ardından İngiltere'ye taşınarak Londra Ekonomi Okulu'nda yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitiminin konusu siyasal ekonomiydi.

Çocukluğu genellikle Kuşadası, İzmit ve İstanbul arasında geçti. Kuşadası'nda babasının halı ve hediyelik eşya üzerine dükkanlarında çalıştı. İngilizceyi lisede okurken Amerikan dizileri ve filmlerinden öğrendiğini ifade etmektedir. Bir Kocaelispor taraftarıdır ve gençliğinden beri pek çok maçını takip etmiştir. Lisede ekonomi üzerine yazıları ve kitapları okumayı sevmesi onu ekonomi bölümüne yöneltmiştir.

Martı'nın kurulması ve gelişimi

Elekrikli scooter paylaşım sistemi fikri

Öktem California'da bulunduğu dönemde evinin önüne orada faaliyet gösteren bir paylaşım sistemine ait elektrikli scooter'ın kilitlendiğini gördü ve fikir hoşuna gitti. Türkiye'ye döndüğünde bu sistemin İstanbul ulaşımına çok uygun olduğunu düşündü ve bu şekilde Martı fikri ortaya çıktı. Fikrin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de elektrikli scooter üreten bir firmanın olmadığını ve bu yüzden çalışma yapacakları ilk scooter cihazını almak için Yunanistan'a seyahat etmek zorunda kaldığını anlatmaktadır.

2018'de kurulan şirket, 2019 yılında İstanbul'da faaliyete başladı. Kalabalık ve karmaşık toplu taşıma sistemine girmek istemeyenler ve o dönemde ortaya çıkan taksi sorunu, Martı'nın kısa süre içerisinde popülerlik kazanmasının önünü açtı. Bu dönemde sistem Bursa, İzmir, Gaziantep gibi ülkenin çeşitli şehirlerine yayıldı.

Martı'nın halka açılması

2022 yılında Martı'nın halka açılması için ilk adımlar atıldı. Martı'nın New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması için "birleşme amaçlı ortaklık şirketi" modelinin kullanılmasına karar verildi ve 1 yılın ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun verdiği onay ile Martı, 13 Temmuz 2023'de New York'ta işlem görmeye başlayacak.